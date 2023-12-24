Харрисон заинтересован в полноценном переходе в «Эвертон»

Левый вингер «лидса» Джек Харрисон, ныне выступающий в «Эвертоне» в рамках аренды, заинтересован в полноценном переходе в стан «ирисок». Об этом сообщает Football Insider.

Источник отмечает, что 27-летний вингер произвёл очень хорошее впечатление на рулевого «ирисок» Шона Дайча своей энергией и динамичностью.

В этом сезоне Харрисон провёл 12 матчей за «Эвертон» в АПЛ и отметился голом и тремя голевыми передачами. Арендное соглашение между «Эвертоном» и «Лидсом» по игроку действует до 31 мая 2024 года.

«Эвертон» несмотря на вычет 10 очков идёт на 16-м месте турнирной таблицы и с 16 баллами.