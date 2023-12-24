Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Харрисон заинтересован в полноценном переходе в «Эвертон»

24 Декабря 2023 • 19:30 Комментировать

Левый вингер «лидса» Джек Харрисон, ныне выступающий в «Эвертоне» в рамках аренды, заинтересован в полноценном переходе в стан «ирисок». Об этом сообщает Football Insider.

Источник отмечает, что 27-летний вингер произвёл очень хорошее впечатление на рулевого «ирисок» Шона Дайча своей энергией и динамичностью.

В этом сезоне Харрисон провёл 12 матчей за «Эвертон» в АПЛ и отметился голом и тремя голевыми передачами. Арендное соглашение между «Эвертоном» и «Лидсом» по игроку действует до 31 мая 2024 года.

«Эвертон» несмотря на вычет 10 очков идёт на 16-м месте турнирной таблицы и с 16 баллами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Эвертон Джек Харрисон ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Вест Хэм» уверенно обыграл «МЮ» 17
​Друг Роналду продолжает «травить» тен Хага 8
«Ювентус» вырвал победу в матче с «Фрозиноне» 6
Камоцци: О Чалове знают в Европе 6
Тен Хаг: «В «Манчестер Юнайтед» каждый должен брать на себя ответственность» 5
Футбол онлайн
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси Челси
2
1
3.85 4.10 1.83
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Декабря
19:38 · Англия. Премьер-лига
​Лемина дал комментарий после победы над «Челси»
19:37 · Англия. Премьер-лига
Уокер пошутил над недавней стычкой с Фелипе Мело
19:33 · Англия. Премьер-лига
Рэтклифф высказался после покупки акций «Манчестер Юнайтед»
19:30 · Англия. Премьер-лига
Харрисон заинтересован в полноценном переходе в «Эвертон»
19:25 · Англия. Премьер-лига
​В «Манчестер Юнайтед» озвучили цель – создание команды мирового класса
19:11 · Англия. Премьер-лига
​Доэрти объяснил победы над топ-командами дома
19:06 · Англия. Премьер-лига
Сака извинился перед Цимикасом 1
18:59 · Англия. Премьер-лига
​В топ-5 лигах только три команды в 2023 году проиграли больше матчей, чем «Челси»
18:53 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» проиграл четыре гостевых матча АПЛ подряд впервые с 2000 года
18:45 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино высказался после поражения «Челси»
18:32 · Англия. Премьер-лига
​Рэтклифф станет владельцем «Манчестер Юнайтед» до конца дня 1
18:23 · Англия. Премьер-лига
​Никто в АПЛ не проиграл больше матчей в 2023 году, чем «Челси» 1
18:14 · Англия. Премьер-лига
​Нкунку забил в дебютном матче АПЛ
17:57 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» определился с ценой Пальиньи
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» запросил информацию по капитану «Флуминенсе» слухи
Все новости
Рекомендуем