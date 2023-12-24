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​В «Манчестер Юнайтед» озвучили цель – создание команды мирового класса

24 Декабря 2023 • 19:25 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
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26.12 23:00

Как и ожидалось, сэр Джим Рэтклифф стал владельцем «Манчестер Юнайтед» после выкупа 25% акций клуба. В пресс-релизе говорится не только о деталях сделки, но и о задачах, которые ставятся в клубе.

«Совместная цель состоит в том, чтобы создать футбольную команду мирового класса, опираясь на многие существующие сильные стороны клуба, включая успешную игру за пределами поля, которой он продолжает наслаждаться», - говорится в сообщении.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт во вторник, 26 декабря. Команда Эрика тен Хага будет играть против «Астон Виллы» на родном «Олд Траффорд».   

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АСТОН ВИЛЛА
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