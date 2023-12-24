​В «Манчестер Юнайтед» озвучили цель – создание команды мирового класса

Как и ожидалось, сэр Джим Рэтклифф стал владельцем «Манчестер Юнайтед» после выкупа 25% акций клуба. В пресс-релизе говорится не только о деталях сделки, но и о задачах, которые ставятся в клубе.

«Совместная цель состоит в том, чтобы создать футбольную команду мирового класса, опираясь на многие существующие сильные стороны клуба, включая успешную игру за пределами поля, которой он продолжает наслаждаться», - говорится в сообщении.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт во вторник, 26 декабря. Команда Эрика тен Хага будет играть против «Астон Виллы» на родном «Олд Траффорд».