​«Манчестер Юнайтед» объявил о сделке с новым владельцем – первые важные решения уже приняты

Сэр Джим Рэтклифф стал владельцем «Манчестер Юнайтед». Клуб объявил о том, что председатель компании INEOS выкупил 25% акций.

В рамках сделки компании INEOS были делегированы полномочия по управлению футбольной деятельностью клуба, что можно считать важным решением. Также в пресс-релизе говорится о выделении 300 миллионов долларов для инвестиций в стадион «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт во вторник, 26 декабря, – против «Астон Виллы» дома.