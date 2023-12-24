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Сака извинился перед Цимикасом

24 Декабря 2023 • 19:06 Комментировать
Ливерпуль
1:1
Арсенал

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака извинился перед защитником «Ливерпуля» Костасом Цимикасом. Вчера во время матча «Ливерпуль» - «Арсенал» два футболиста на фланге столкнулись корпусами, Цимикас после столкновения вылетел за пределы поля и врезался в главного тренера своей команды Юргена Клоппа.

«Я слышал, что он попал в больницу, поэтому, очевидно, я хочу извиниться перед ним. Мы шли плечом к плечу, я не видел, как он упал и врезался в Юргена Клоппа. И я был сосредоточен только на движении вперёд, поэтому не считаю, что я нарушал правила», - цитирует Саку Talksport.

После вчерашнего матча «Арсенал» остался на первом месте с 40 баллами, «Ливерпуль» - второй, 39 баллов.

Цимикас сбил Клоппа с ног

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Букайо Сака Костас Цимикас ещё теги

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