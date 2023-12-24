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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В топ-5 лигах только три команды в 2023 году проиграли больше матчей, чем «Челси»

24 Декабря 2023 • 18:59 Комментировать

В воскресенье «Челси» потерпел поражение в гостях у «Вулверхэмптона» со счётом 1:2. Для «пенсионеров» это поражение стало уже 19-м в чемпионате в 2023 году. Как мы уже сообщали, в этом календарном году никто не проиграл в АПЛ больше матчей, чем «Челси».

Если же брать все топ-5 лиг Европы, то больше «Челси» в 2023 году проигрывали только три команды – «Альмерия» (24 поражения), «Вердер» (20) и «Эмполи» (20). Об этом рассказывает BBC. 

«Челси» на текущий момент занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч команда Маурисио Почеттино проведёт 27 декабря – против «Кристал Пэлас» на своём поле.

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