​В топ-5 лигах только три команды в 2023 году проиграли больше матчей, чем «Челси»

В воскресенье «Челси» потерпел поражение в гостях у «Вулверхэмптона» со счётом 1:2. Для «пенсионеров» это поражение стало уже 19-м в чемпионате в 2023 году. Как мы уже сообщали, в этом календарном году никто не проиграл в АПЛ больше матчей, чем «Челси».

Если же брать все топ-5 лиг Европы, то больше «Челси» в 2023 году проигрывали только три команды – «Альмерия» (24 поражения), «Вердер» (20) и «Эмполи» (20). Об этом рассказывает BBC.

«Челси» на текущий момент занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч команда Маурисио Почеттино проведёт 27 декабря – против «Кристал Пэлас» на своём поле.