​Рэтклифф станет владельцем «Манчестер Юнайтед» до конца дня

До конца дня воскресенья будет объявлено о закрытии сделки по выкупу сэром Джимом Рэтклиффом 25% акций «Манчестер Юнайтед». Об этом стало известно Sky News.

О том, что Рэтклифф станет владельцем «Манчестер Юнайтед», в прессе пишут уже достаточно давно. Ожидается, что после закрытия сделки в клубе произойдут серьёзные изменения, в том числе в его руководстве.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч Премьер-лиги команда Эрика тен Хага проведёт во вторник, 26 декабря, – против «Астон Виллы» на своём поле.