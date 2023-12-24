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​Рэтклифф станет владельцем «Манчестер Юнайтед» до конца дня

24 Декабря 2023 • 18:32 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1 2.55 X 3.60 2 2.60
26.12 23:00

До конца дня воскресенья будет объявлено о закрытии сделки по выкупу сэром Джимом Рэтклиффом 25% акций «Манчестер Юнайтед». Об этом стало известно Sky News.

О том, что Рэтклифф станет владельцем «Манчестер Юнайтед», в прессе пишут уже достаточно давно. Ожидается, что после закрытия сделки в клубе произойдут серьёзные изменения, в том числе в его руководстве.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч Премьер-лиги команда Эрика тен Хага проведёт во вторник, 26 декабря, – против «Астон Виллы» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АСТОН ВИЛЛА
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Комментарии (1)
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ингерман
24 Декабря 2023 в 18:42
ай ну усё у манюни сёдни празнег.. дзен-хагу укажуть на дверь а хворосц в табылоид мухосранскей словолитчег отправиц заметку начинающуюся девизам и в холод и в зной усигда с табой.. прышол куратор.. далой застой!.. А-ха-ха-ха! )))
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