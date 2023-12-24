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«Фулхэм» определился с ценой Пальиньи

24 Декабря 2023 • 17:57 Комментировать
Борнмут
...
Фулхэм
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26.12 18:00

«Фулхэм» повесил ценник на своего опорного полузащитника Жоау Пальинью.

Как сообщает Football Insider, «дачники» готовы отпустить 28-летнего хавбека предстоящей зимой, если за него заплатят 70 миллионов евро.

По сведениям источника, на данный момент главными претендентами на Пальинью являются «Бавария», «Ливерпуль» и «Арсенал».

В текущей кампании португалец принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых дважды смог поразить ворота соперников. Помимо этого, в активе полузащитника одна голевая передача.

Контракт Пальиньи с «Фулхэмом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

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Ливерпуль Фулхэм Бавария Арсенал Лондон Жоау Пальинья трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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