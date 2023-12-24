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«Ливерпуль» запросил информацию по капитану «Флуминенсе» слухи

24 Декабря 2023 • 17:48 Комментировать
Бёрнли
...
Ливерпуль
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26.12 20:30

Защитник и капитан «Флуминенсе» Нино может продолжить карьеру в Европе. Ранее сообщалось, что футболист отказался от перехода в «Зенит».

По сведениям ANSA, в услугах Нино заинтересованы «Рома», «Фейеноорд» и «Ноттингем Форест». Кроме того, информацию по 26-летнему игроку уже запросили «Ливерпуль» и «Фулхэм».

В этом году Нино принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и записал на свой счет два ассиста.

Трудовой договор Нино с «Флуминенсе» рассчитан до конца 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 11 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ливерпуль Фулхэм Фейеноорд Флуминенсе Ноттингем Форест Нино трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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