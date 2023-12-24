Нападающий «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

По сведениям газеты Daily Express, «красные дьяволы» намерены увеличить нынешний оклад 22-летнего футболиста «Реал Сосьедада» в семь раз, чтобы гарантировать его согласие на трансфер в январе.

В текущем сезоне Кубо принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Контракт нападающего с испанским клубом рассчитан до середины 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Кубо в 60 миллионов евро.