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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ван Дейк спросил у судьи, не употреблял ли он алкоголь

24 Декабря 2023 • 17:18 Комментировать
Ливерпуль
1:1
Арсенал

В субботу в чемпионате Англии проходил матч 18-го тура между «Ливерпулем» и «Арсеналом». По ходу второго тайма арбитр Крис Кавана зафиксировал в центральной части поля фол со стороны защитника и капитана «красных» Виргила ван Дейка.

После свистка ван Дейк эмоционально спросил у судьи, не употреблял ли он алкоголь.

«Вы пили?» -  явно сказал ван Дейк судья, демонстрируя жест, будто он пьёт.

Напомним, что матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился вничью со счётом 1:1. Лондонцы продолжают лидировать в Премьер-лиге после набора очков на «Энфилде».

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