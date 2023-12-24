​Ван Дейк спросил у судьи, не употреблял ли он алкоголь

В субботу в чемпионате Англии проходил матч 18-го тура между «Ливерпулем» и «Арсеналом». По ходу второго тайма арбитр Крис Кавана зафиксировал в центральной части поля фол со стороны защитника и капитана «красных» Виргила ван Дейка.

После свистка ван Дейк эмоционально спросил у судьи, не употреблял ли он алкоголь.

«Вы пили?» - явно сказал ван Дейк судья, демонстрируя жест, будто он пьёт.

Напомним, что матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился вничью со счётом 1:1. Лондонцы продолжают лидировать в Премьер-лиге после набора очков на «Энфилде».