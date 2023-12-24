​«Арсенал» ранее 7 раз лидировал в чемпионате на Рождество – чемпионами стали лишь в одном из тех случаев

«Арсенал» отмечает Рождество западного обряда в статусе лидера чемпионата Англии. Ранее такое случалось семь раз, о чём рассказывает Gracenote. Любопытно, что лишь в одном из этих случаев «канониры» в итоге завоевали чемпионский титул. Ниже приводим статистику сезонов, когда «Арсенал» был лидером английской лиги на Рождество.

1947/1948 – стали в итоге чемпионами.

1951/1952 – заняли в итоге 3 место.

1986/1987 – заняли в итоге 4 место.

1989/1990 – заняли в итоге 4 место.

2002/2003 – заняли в итоге 2 место.

2007/2008 – заняли в итоге 3 место.

2022/2023 – заняли в итоге 2 место.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт 28 декабря – против «Вест Хэма».