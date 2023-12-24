Балахнин оценил результаты «Манчестер Сити»

Российский тренер Сергей Балахнин поделился мнением о результатах «Манчестер Сити» в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

Как отметил эксперт, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола всегда находится в поиске, он постоянно развивается, но иногда у его команд случаются небольшие провалы.

«Чемпионат Англии очень сложный. Пройти ровно такой изнурительный марафон с национальными кубками и евротурнирами крайне трудно. К маю все может измениться, и картина в турнирной таблице окажется другой», —приводит слова Балахнина Vprognoze.

На данный момент «Манчестер Сити» располагается на пятой позиции в АПЛ, набрав 34 очка в 17 встречах.