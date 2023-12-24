Ширер: «18 голов в 18 матчах АПЛ – это позор для «Манчестер Юнайтед»

Лучший бомбардир в истории Английской премьер-лиги Алан Ширер раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за игру в атаке. В этом розыгрыше чемпионата команда забила всего 18 голов. Меньше мячей на счету только у одной команды – «Шеффилд Юнайтед», который располагается на дне турнирной таблицы.

«18 голов в 18 матчах АПЛ – это позор для «Манчестер Юнайтед». Эрик тен Хаг призывает всех придерживаться плана, но я не вижу, в чём заключается план, хотя смотрел много матчей «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне», – цитирует Ширера Centre Devils.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» после вчерашнего поражения от «Вест Хэма» опустился на восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.