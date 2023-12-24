Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ширер: «18 голов в 18 матчах АПЛ – это позор для «Манчестер Юнайтед»

24 Декабря 2023 • 13:56 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1 2.55 X 3.60 2 2.60
26.12 23:00

Лучший бомбардир в истории Английской премьер-лиги Алан Ширер раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за игру в атаке. В этом розыгрыше чемпионата команда забила всего 18 голов. Меньше мячей на счету только у одной команды – «Шеффилд Юнайтед», который располагается на дне турнирной таблицы.

«18 голов в 18 матчах АПЛ – это позор для «Манчестер Юнайтед». Эрик тен Хаг призывает всех придерживаться плана, но я не вижу, в чём заключается план, хотя смотрел много матчей «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне», – цитирует Ширера Centre Devils.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» после вчерашнего поражения от «Вест Хэма» опустился на восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Алан Ширер

Новости по матчу

Сегодня, 24 Декабря
12:45
Скоулз – о «Манчестер Юнайтед»: «У всех нападающих проблемы с уверенностью, это большая проблема»
12:31
Скоулз – о тен Хаге: «Самое сложное для тренера – это научить команду забивать голы»
11:43
Скоулз: «Майну совершил грубую ошибку, но провёл очень хороший матч»
10:55
Шоу предположил, почему «Манчестер Юнайтед» не может забить
10:12
Вегхорст признался, что ему не нравилось играть под руководством тен Хага
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АСТОН ВИЛЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ингерман
24 Декабря 2023 в 14:11
ай - нормуль.. хе..
Футбол онлайн
4 мин
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси Челси
0
0
3.85 4.10 1.83
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Декабря
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:23 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» ранее 7 раз лидировал в чемпионате на Рождество – чемпионами стали лишь в одном из тех случаев
15:04 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» озвучил состав на матч с «волками» - в АПЛ впервые за 28 лет играют в канун Рождества
14:34 · Англия. Премьер-лига
Балахнин оценил результаты «Манчестер Сити»
13:56 · Англия. Премьер-лига
Ширер: «18 голов в 18 матчах АПЛ – это позор для «Манчестер Юнайтед» 1
13:54 · Англия. Премьер-лига
«Фламенго» нацелился на игрока сборной Аргентины
13:47 · Англия. Премьер-лига
Морган назвал игрока «Арсенала», который разрушил игру «Ливерпуля»
13:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Милан» могут получить наказание от УЕФА
12:45 · Англия. Премьер-лига
Скоулз – о «Манчестер Юнайтед»: «У всех нападающих проблемы с уверенностью, это большая проблема»
12:31 · Англия. Премьер-лига
Скоулз – о тен Хаге: «Самое сложное для тренера – это научить команду забивать голы»
12:30 · Англия. Премьер-лига
Три гранда хотят купить Рэшфорда
12:23 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Лутона» - о победе над «Ньюкаслом»: «Сделали это для Локьера»
12:16 · Англия. Премьер-лига
«Лион» хочет купить полузащитника «Вест Хэма»
12:08 · Англия. Премьер-лига
Салиба — лучший игрок «Арсенала» в матче с «Ливерпулем»
12:03 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Ливерпуль» не смог достойно заменить Фирмино и Мане»
Все новости
Рекомендуем