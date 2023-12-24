«Фламенго» нацелился на игрока сборной Аргентины

Фланговый защитник Гонсало Монтиэль, выступающий на правах аренды за «Ноттингем Форест», имеет вариант трудоустройства в чемпионате Бразилии. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно данным источника, в подписании 26-летнего аргентинского латераля заинтересован «Фламенго». Сделка может быть оформлена после того, как завершится аренда Монтиэля на Туманном Альбионе. Полноценный контракт игрока принадлежит «Севилье».

Трансферный ценник Гонсало составляет десять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги защитник сыграл всего четыре поединка.