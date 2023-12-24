Морган назвал игрока «Арсенала», который разрушил игру «Ливерпуля»

Известный британский журналист Пирс Морган высказался о вчерашнем поединке 18-го тура Премьер-лиги между «Ливерпулем» и лондонским «Арсеналом». Встреча прошла на «Энфилде» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Нам был нужен лишь один игрок против набегов мерсисайдцев. Этот футболист – Деклан Райс», - поведал журналист в своих социальных сетях.

После вчерашнего матча «канониры» набрали 40 баллов и продолжают лидировать в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Подопечные Юргена Клоппа с 39 очками занимают второе место. Топ-3 замыкает бирмингемская «Астон Вилла».