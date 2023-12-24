Скоулз – о «Манчестер Юнайтед»: «У всех нападающих проблемы с уверенностью, это большая проблема»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что каждый нападающий команды испытывает проблем с уверенностью в нынешнем сезоне. Напомним, новичок клуба Расмус Хёйлунн до сих пор не забил ни одного гола в АПЛ. Лучшим бомбардир прошлого сезона Маркус Рэшфорд отличился всего двумя мячами в чемпионате.

«Это нормально, когда один или два нападающих испытывают проблемы с уверенностью, но в «Манчестер Юнайтед» сейчас страдают все форварды, это большая проблема. Лучшим бомбардиром команды является опорный полузащитник Скотт Мактоминай. Это нельзя назвать нормой. Нападающим нужно обрести уверенность», – цитирует Скоулза Centre Devils.