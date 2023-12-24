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Скоулз – о тен Хаге: «Самое сложное для тренера – это научить команду забивать голы»

24 Декабря 2023 • 12:31 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1 2.55 X 3.60 2 2.60
26.12 23:00

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался насчёт проблем в атаке в своей бывшей команде. Напомним, в четырёх последних матчах во всех турнирах коллектив Эрика тен Хага не забил ни одного гола. Вчера манкунианцы проиграли лондонскому «Вест Хэму» на выезде со счётом 0:2.

«Самое сложное для тренера – это научить команду забивать голы. Ты не можешь залезть в головы игроков, отдать пас или пробить по воротам. Всё зависит от самих футболистов, которым сейчас не хватает качества для того, чтобы забивать много голов», – цитирует Скоулза Centre Devils.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает восьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Эрик тен Хаг ещё теги

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