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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три гранда хотят купить Рэшфорда

24 Декабря 2023 • 12:30 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнатед» Маркус Рэшфорд пользуется большим спросом на трансферном рынке. По сообщениям журналистов Fichajes, в подписании англичанина заинтересованы сразу несколько европейских грандов.

Среди претендентов на трансфер Рэшфорда называются французский «ПСЖ», каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус». Переход Маркуса возможен только летом 2024 года, зимой манкунианцы не собираются продавать игрока.

В текущем сезоне 26-летний форвард поучаствовал в 17 матчах Английской премьер-лиги. Рэшфорд отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Манчестер Юнайтед ПСЖ Маркус Рэшфорд трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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