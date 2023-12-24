Три гранда хотят купить Рэшфорда

Нападающий «Манчестер Юнатед» Маркус Рэшфорд пользуется большим спросом на трансферном рынке. По сообщениям журналистов Fichajes, в подписании англичанина заинтересованы сразу несколько европейских грандов.

Среди претендентов на трансфер Рэшфорда называются французский «ПСЖ», каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус». Переход Маркуса возможен только летом 2024 года, зимой манкунианцы не собираются продавать игрока.

В текущем сезоне 26-летний форвард поучаствовал в 17 матчах Английской премьер-лиги. Рэшфорд отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.