Тренер «Лутона» - о победе над «Ньюкаслом»: «Сделали это для Локьера»

Наставник «Лутона» Роб Эдвардс высказался о минимальной победе над «Ньюкаслом» (1:0) в поединке 18-го тура Английской премьер-лиги.

«Команда хотела сделать это для Тома Локьера. У игроков была невероятная мотивация. Для нас это очень важная победа. У «Лутона» есть определенная цель, над осуществлением которой мы усердно работаем», - передает слова специалиста BBC Sport.

Напомним, что Локьер перенес остановку сердца во время недавнего матча «Лутона».

После 17 сыгранных матчей команда набрала 12 баллов и занимает 18-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.