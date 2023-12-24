«Лион» хочет купить полузащитника «Вест Хэма»

Полузащитник Саид Бенрахма, правами на которого владеет лондонский «Вест Хэм», может продолжить карьеру во французском чемпионате. Как сообщают журналисты Tribal Football, в подписании игрока заинтересован «Лион».

По данным источника, французский клуб рассчитывает подписать футболиста в зимнее трансферное окно. У Бенрахма есть опыт выступлений в Лиге 1 – ранее он поиграл за «Ниццу».

Саид решил сменить клубную прописку из-за недостатка игровой практики. В нынешнем сезоне чемпионата Англии 28-летний алжирец провел 11 матчей, в которых сделал голевую передачу и получил желтую карточку.