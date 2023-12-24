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Салиба — лучший игрок «Арсенала» в матче с «Ливерпулем»

24 Декабря 2023 • 12:08 Комментировать
Ливерпуль
1:1
Арсенал

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба признан лучшим игроком своей команды в матче с «Ливерпулем». Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, встреча 18-го тура Английской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1. Салиба провел на поле все 90 минут, но не отметился голевыми действиями.

В нынешнем сезоне 22-летний француз сыграл в 25 встречах с учетом всех турниров, в которых смог записать на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

Следующий поединок «Арсенал» проведет 28 декабря против «Вест Хэма». Начало игры запланировано на 23:15 по московскому времени.

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