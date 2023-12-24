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Каррагер: «Ливерпуль» не смог достойно заменить Фирмино и Мане»

24 Декабря 2023 • 12:03 Комментировать

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о нападающих команды Юргена Клоппа.

«Я сморю на атакующее трио команды и понимаю, что с ним что-то не так. Гакпо и Диас так и не проявили себя. Им нужно активизироваться во второй части сезона, в противном случае клубу придется выйти на трансферный рынок. Они не смогли достойно заменить Фирмино и Мане», - цитирует эксперта Sky Sports.

Во вчерашнем матче чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграл вничью с лондонским «Арсеналом». Встреча прошла на «Энфилде» и завершилась со счетом 1:1. По итогам 18 туров подопечные Клоппа занимают второе место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Каррагер
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