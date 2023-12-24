Невилл назвал главную проблему «Ливерпуля»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный аналитик Гари Невилл поделился мнением о шансах «Ливерпуля» побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Раньше у Клоппа было хорошее трио в нападении: Салах, Фирмино и Мане. Его сегодняшняя троица в атаке желает лучшего. Остался только Салах, а Нуньес, Гакпо и Диас – это не игроки мирового уровня. Это как раз то, что может помешать мерсисайдцам в нынешнем сезоне», - передает слова Невилла Sky Sports.

В последнем матче «Ливерпуль» расписал мировую с «Арсеналом» со счетом 1:1. После 18 туров «красные» занимают второе место в таблице АПЛ.