Скоулз: «Майну совершил грубую ошибку, но провёл очень хороший матч»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оценил игру хавбека Кобби Майну во вчерашнем матче против лондонского «Вест Хэма». Напомним, манкунианцы проиграли на выезде команде Дэвида Мойеса со счётом 0:2. Во втором тайме Майну допустил ошибку в центре поля, которая привела ко второму пропущенному голу.

«Несмотря на то, что в матче с «Вест Хэмом» Майну совершил очень грубую ошибку, Кобби провёл очень хороший матч», – цитирует легендарного полузащитника Centre Devils.

Напомним, Майну в последних матчах часто выходит в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» и пользуется большой поддержкой со стороны главного тренера Эрика тен Хага.