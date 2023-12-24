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Хююпя — о передаче капитанской повязки Джеррарду: «Возможно, он думал, что я свихнулся»

24 Декабря 2023 • 11:40 Комментировать
Бёрнли
...
Ливерпуль
1 7.30 X 5.10 2 1.40
26.12 20:30

Бывший защитник «Ливерпуля» Сами Хююпя вспомнил о том, как в 2003 году капитаном мерсисайдцев стал полузащитник Стивен Джеррард. Напомним, что до английского футболиста капитанскую повязку носил Хююпя.

«Я попытался найти Стиви, но он уже уехал с базы. На следующее утро я увидел его машину, но нигде не смог найти его самого. Не знаю, прятался ли он от меня. Возможно, он думал, что я свихнулся», — цитирует Хююпя Daily Mail.

Напомним, Джеррард является воспитанником «Ливерпуля» и выступал за эту команду в период с 1998 по 2015 год. В футболке своего родного клуба полузащитник провёл 710 матчей, в которых забил 186 голов и отдал 157 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Стивен Джеррард Сами Хююпя ещё теги

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