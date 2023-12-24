Почеттино: «Травмы замедлили наш прогресс»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино уверен в том, что со временем его команда выйдет на желаемый уровень. Аргентинский специалист считает, что травмы помешали клубу добиться быстрого прогресса.

«Травмы замедлили наш прогресс. Всё пошло не так, как мы того хотели, поэтому мы немного опаздываем в достижении некоторых вещей. У меня нет сомнений в том, что мы будем хорошо играть и выигрывать матчи. Мы будем находиться там, где заслуживаем быть», – сказал Почеттино в интервью Sky Sports.

Напомним, «Челси» сейчас располагается на десятом месте в Английской премьер-лиге.