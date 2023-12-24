Сон: «Счёта 2:0 в АПЛ бывает недостаточно»

Форвард лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин высказался о победе над «Эвертоном» в матче 18-го тура чемпионата Англии. «Шпоры» отпраздновали победу со счетом 2:1.

«Во втором тайме было видно, что счета 2:0 в АПЛ бывает недостаточно. Соперник давил, но мы справились. Команда проделала большую работу. Я очень рад, что получилось набрать три балла. Думаю, мы победили заслуженно», - передает слова нападающего BBC.

После 18 туров «Тоттенхэм» набрал 36 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание лондонского клуба от лидирующего «Арсенала» составляет четыре балла.