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Сон: «Счёта 2:0 в АПЛ бывает недостаточно»

24 Декабря 2023 • 11:35 Комментировать

Форвард лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин высказался о победе над «Эвертоном» в матче 18-го тура чемпионата Англии. «Шпоры» отпраздновали победу со счетом 2:1.

«Во втором тайме было видно, что счета 2:0 в АПЛ бывает недостаточно. Соперник давил, но мы справились. Команда проделала большую работу. Я очень рад, что получилось набрать три балла. Думаю, мы победили заслуженно», - передает слова нападающего BBC.

После 18 туров «Тоттенхэм» набрал 36 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание лондонского клуба от лидирующего «Арсенала» составляет четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сон Хын Мин
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