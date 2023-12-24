Хююпя: «В наши дни некоторые вратари играют лучше полевых футболистов»

Бывший защитник «Ливерпуля» Сами Хююпя поделился мнением об изменениях в футболе, которые произошли за последнее время.

По мнению финского футболиста, в современном футболе защитники и вратари играют техничнее, чем раньше.

«Сейчас лучшие команды много играют сзади, поэтому для них очень важно, чтобы их центральный защитник мог грамотно отдавать пас. То же касается и вратаря. В наши дни некоторые вратари играют лучше полевых футболистов», — цитирует Хююпя Daily Mail.

Напомним, Хююпя выступал за «Ливерпуль» в период с 1999 по 2009 год. В общей сложности в составе «красных» защитник провёл 464 матча, в которых забил 35 голов и отдал 15 результативных передач.