Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хююпя: «В наши дни некоторые вратари играют лучше полевых футболистов»

24 Декабря 2023 • 11:19 Комментировать
Бёрнли
...
Ливерпуль
1 7.30 X 5.10 2 1.40
26.12 20:30

Бывший защитник «Ливерпуля» Сами Хююпя поделился мнением об изменениях в футболе, которые произошли за последнее время.

По мнению финского футболиста, в современном футболе защитники и вратари играют техничнее, чем раньше.

«Сейчас лучшие команды много играют сзади, поэтому для них очень важно, чтобы их центральный защитник мог грамотно отдавать пас. То же касается и вратаря. В наши дни некоторые вратари играют лучше полевых футболистов», — цитирует Хююпя Daily Mail.

Напомним, Хююпя выступал за «Ливерпуль» в период с 1999 по 2009 год. В общей сложности в составе «красных» защитник провёл 464 матча, в которых забил 35 голов и отдал 15 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сами Хююпя

Новости по матчу

Сегодня, 24 Декабря
11:19
Хююпя: «В наши дни некоторые вратари играют лучше полевых футболистов»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЁРНЛИ ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
24.12.23 в 16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси Челси
3.85 4.10 1.83
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Декабря
11:56 · Англия. Премьер-лига
Невилл назвал главную проблему «Ливерпуля»
11:50 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Со временем Мудрик станет очень важным игроком для «Челси»
11:43 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: «Майну совершил грубую ошибку, но провёл очень хороший матч»
11:42 · Англия. Премьер-лига
Почеттино уверен, что Нкунку станет ключевым игроком «Челси»
11:40 · Англия. Премьер-лига
Хююпя — о передаче капитанской повязки Джеррарду: «Возможно, он думал, что я свихнулся»
11:37 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Травмы замедлили наш прогресс»
11:35 · Англия. Премьер-лига
Сон: «Счёта 2:0 в АПЛ бывает недостаточно»
11:23 · Англия. Премьер-лига
Почеттино считает несправедливым расписание матчей в АПЛ
11:19 · Англия. Премьер-лига
Хююпя: «В наши дни некоторые вратари играют лучше полевых футболистов»
11:01 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу — о матче с «Эвертоном»: «Это была тяжёлая игра для нас»
11:00 · Англия. Премьер-лига
Варан готов отказаться от денег ради возвращения в «Реал»
10:55 · Англия. Премьер-лига
Шоу предположил, почему «Манчестер Юнайтед» не может забить
10:40 · Англия. Премьер-лига
Мойес высказался о попадании «Вест Хэма» в топ-6
10:33 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола следит за игроками «Флуминенсе»
10:22 · Англия. Премьер-лига
Салиба — о руке Эдегора: «Это был пенальти»
Все новости
Рекомендуем