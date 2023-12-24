Постекоглу — о матче с «Эвертоном»: «Это была тяжёлая игра для нас»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о матче 18-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1).

Специалист отметил, что «Эвертон» выглядел очень уверенно, поэтому «шпорам» пришлось нелегко.

«Это была тяжёлая игра для нас. Думаю, что мы действительно хорошо начали игру, и, помимо голов, наш футбол был хорош, но затем мы позволили себе несколько вольностей и дали им вернуться в игру», — цитирует Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

В 18 турах АПЛ «Тоттенхэм» набрал 36 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. «Эвертон», в свою очередь, занимает 16-ю строчку, имея в своём активе 16 баллов.