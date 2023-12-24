Варан готов отказаться от денег ради возвращения в «Реал»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан готовится к уходу из английского гранда. Согласно данным журналистов AS, француз всерьез настроен вернуться в мадридский «Реал».

Ради перехода в «королевский» клуб Рафаэль готов пойти на существенное снижение заработной платы. В испанском коллективе Варан может заменить Давида Алабу. Австриец выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок.

Напомним, что Рафаэль защищал цвета «Реала» с 2011 по 2021 год. Срок действующего трудового договора француза с «красными дьяволами» истекает по окончании сезона-2024/2025.