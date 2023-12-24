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Шоу предположил, почему «Манчестер Юнайтед» не может забить

24 Декабря 2023 • 10:55 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1 2.55 X 3.60 2 2.60
26.12 23:00

Крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался о безголевой серии команды.

Подопечные Эрика тен Хага не могут поразить ворота соперников на протяжении четырех матчей подряд.

«Я не могу точно сказать, почему так происходит. Может быть, мы создаем мало моментов, а когда они у нас появляются, то мы не можем их реализовать», — цитирует Шоу ВВС.

Игрок предположил, что на это может влиять недостаток уверенности, но в футболе такое иногда бывает, поэтому нужно сохранять хороший настрой.

После 18 туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в активе 28 очков.

26 декабря подопечные Эрика тен Хага встретятся с «Астон Виллой». Начало матча запланировано на 23:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Люк Шоу

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АСТОН ВИЛЛА
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