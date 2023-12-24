Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мойес высказался о попадании «Вест Хэма» в топ-6

24 Декабря 2023 • 10:40 Комментировать

Наставник лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес пообщался с журналистами после поединка с «Манчестер Юнайтед» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась победой «молотобойцев» со счетом 2:0.

«Шестое место в «Вест Хэма»? Для нас удивительно быть в таком положении сейчас. Минувшим летом мы продали своего лидера - Деклана Райса – и начали строить новую команду. Я хочу, чтобы мы становились только лучше. Всегда есть шанс лишиться лучших игроков, но нужно уметь справляться с этим», - передает слова тренера BBC.

«Вест Хэм» отстает от идущего пятым «Манчестер Сити» на четыре балла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
24.12.23 в 16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси Челси
3.85 4.10 1.83
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Декабря
11:56 · Англия. Премьер-лига
Невилл назвал главную проблему «Ливерпуля»
11:50 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Со временем Мудрик станет очень важным игроком для «Челси»
11:43 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: «Майну совершил грубую ошибку, но провёл очень хороший матч»
11:42 · Англия. Премьер-лига
Почеттино уверен, что Нкунку станет ключевым игроком «Челси»
11:40 · Англия. Премьер-лига
Хююпя — о передаче капитанской повязки Джеррарду: «Возможно, он думал, что я свихнулся»
11:37 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Травмы замедлили наш прогресс»
11:35 · Англия. Премьер-лига
Сон: «Счёта 2:0 в АПЛ бывает недостаточно»
11:23 · Англия. Премьер-лига
Почеттино считает несправедливым расписание матчей в АПЛ
11:19 · Англия. Премьер-лига
Хююпя: «В наши дни некоторые вратари играют лучше полевых футболистов»
11:01 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу — о матче с «Эвертоном»: «Это была тяжёлая игра для нас»
11:00 · Англия. Премьер-лига
Варан готов отказаться от денег ради возвращения в «Реал»
10:55 · Англия. Премьер-лига
Шоу предположил, почему «Манчестер Юнайтед» не может забить
10:40 · Англия. Премьер-лига
Мойес высказался о попадании «Вест Хэма» в топ-6
10:33 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола следит за игроками «Флуминенсе»
10:22 · Англия. Премьер-лига
Салиба — о руке Эдегора: «Это был пенальти»
Все новости
Рекомендуем