Мойес высказался о попадании «Вест Хэма» в топ-6

Наставник лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес пообщался с журналистами после поединка с «Манчестер Юнайтед» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась победой «молотобойцев» со счетом 2:0.

«Шестое место в «Вест Хэма»? Для нас удивительно быть в таком положении сейчас. Минувшим летом мы продали своего лидера - Деклана Райса – и начали строить новую команду. Я хочу, чтобы мы становились только лучше. Всегда есть шанс лишиться лучших игроков, но нужно уметь справляться с этим», - передает слова тренера BBC.

«Вест Хэм» отстает от идущего пятым «Манчестер Сити» на четыре балла.