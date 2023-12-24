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Гвардиола следит за игроками «Флуминенсе»

24 Декабря 2023 • 10:33 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Сити
27.12 23:15

Главный тренер «Манчестер Сити» расспрашивал у наставника «Флуминенсе» Фернандо Диниза о некоторых молодых футболистах его команды. Об этом рассказал сам бразилец.

«Гвардиоле понравились наши молодые игроки. Понятно, что он давно знает Марсело и Фелипе Мело, но наша молодежь ему очень понравилась», — передает слов Диниза Diario As.

Предполагается, что Гвардиола говорил о 22-летнем Андре, который был лучшим в полуфинальном матче клубного чемпионата мира, но в финале с «Манчестер Сити» ему не удалось себя проявить. Кроме того, речь могла идти о Джоне Кеннеди и Александере.

Напомним, «Флуминенсе» крупно проиграл «Манчестер Сити» (0:4) и позволил «горожанам» впервые в истории завоевать титул клубного чемпионата мира.

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