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Салиба — о руке Эдегора: «Это был пенальти»

24 Декабря 2023 • 10:22 Комментировать
Ливерпуль
1:1
Арсенал

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота его команды в игре с «Ливерпулем».

Напомним, в одном из эпизодов хавбек «канониров» Мартин Эдегор сыграл рукой в своей штрафной площади, но по неизвестным причинам арбитр не поставил пенальти.

«Конечно, это был пенальти, но я не судья. Арбитры должны были назначить одиннадцатиметровый удар», — сказал Салиба Viaplay.

Матч 18-го тура Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился ничейным результатом - 1:1. Авторами голов стали Габриэль Магальянс и Мохамед Салах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Мартин Эдегор Вильям Салиба ещё теги

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