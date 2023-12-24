Салиба — о руке Эдегора: «Это был пенальти»

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота его команды в игре с «Ливерпулем».

Напомним, в одном из эпизодов хавбек «канониров» Мартин Эдегор сыграл рукой в своей штрафной площади, но по неизвестным причинам арбитр не поставил пенальти.

«Конечно, это был пенальти, но я не судья. Арбитры должны были назначить одиннадцатиметровый удар», — сказал Салиба Viaplay.

Матч 18-го тура Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился ничейным результатом - 1:1. Авторами голов стали Габриэль Магальянс и Мохамед Салах.