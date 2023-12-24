Вегхорст признался, что ему не нравилось играть под руководством тен Хага

Нападающий «Хоффенхайма» Ваут Вегхорст высказался об игре в «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага.

31-летний футболист выступал за «красных дьяволов» с января по июнь 2023 года на правах аренды. Действующий контракт нидерландца принадлежит «Бёрнли».

«Мы довольно-таки редко доминировали на поле, и это отличалось от того, во что я привык играть. Тренер заставлял меня соединять полузащиту и атаку, это изнуряло меня, поэтому я перестал играть», — цитирует Вегхорст Diario Sport.

При этом футболист считает, что он неплохо выполнял свои функции, но хотел бы забивать больше голов.

В составе «Манчестер Юнайтед» форвард провел 31 матч во всех турнирах, забил два мяча и стал автором трех голевых передач.