Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вегхорст признался, что ему не нравилось играть под руководством тен Хага

24 Декабря 2023 • 10:12 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1 2.55 X 3.60 2 2.60
26.12 23:00

Нападающий «Хоффенхайма» Ваут Вегхорст высказался об игре в «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага.

31-летний футболист выступал за «красных дьяволов» с января по июнь 2023 года на правах аренды. Действующий контракт нидерландца принадлежит «Бёрнли».

«Мы довольно-таки редко доминировали на поле, и это отличалось от того, во что я привык играть. Тренер заставлял меня соединять полузащиту и атаку, это изнуряло меня, поэтому я перестал играть», — цитирует Вегхорст Diario Sport.

При этом футболист считает, что он неплохо выполнял свои функции, но хотел бы забивать больше голов.

В составе «Манчестер Юнайтед» форвард провел 31 матч во всех турнирах, забил два мяча и стал автором трех голевых передач.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Ваут Вегхорст ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Декабря
11:43
Скоулз: «Майну совершил грубую ошибку, но провёл очень хороший матч»
10:12
Вегхорст признался, что ему не нравилось играть под руководством тен Хага
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АСТОН ВИЛЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
24.12.23 в 16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси Челси
3.85 4.10 1.83
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Декабря
11:56 · Англия. Премьер-лига
Невилл назвал главную проблему «Ливерпуля»
11:50 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Со временем Мудрик станет очень важным игроком для «Челси»
11:43 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: «Майну совершил грубую ошибку, но провёл очень хороший матч»
11:42 · Англия. Премьер-лига
Почеттино уверен, что Нкунку станет ключевым игроком «Челси»
11:40 · Англия. Премьер-лига
Хююпя — о передаче капитанской повязки Джеррарду: «Возможно, он думал, что я свихнулся»
11:37 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Травмы замедлили наш прогресс»
11:35 · Англия. Премьер-лига
Сон: «Счёта 2:0 в АПЛ бывает недостаточно»
11:23 · Англия. Премьер-лига
Почеттино считает несправедливым расписание матчей в АПЛ
11:19 · Англия. Премьер-лига
Хююпя: «В наши дни некоторые вратари играют лучше полевых футболистов»
11:01 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу — о матче с «Эвертоном»: «Это была тяжёлая игра для нас»
11:00 · Англия. Премьер-лига
Варан готов отказаться от денег ради возвращения в «Реал»
10:55 · Англия. Премьер-лига
Шоу предположил, почему «Манчестер Юнайтед» не может забить
10:40 · Англия. Премьер-лига
Мойес высказался о попадании «Вест Хэма» в топ-6
10:33 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола следит за игроками «Флуминенсе»
10:22 · Англия. Премьер-лига
Салиба — о руке Эдегора: «Это был пенальти»
Все новости
Рекомендуем