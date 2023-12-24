«Манчестер Сити» ведёт переговоры с нападающим, которого хочет «Барселона»

Форвард аргентинского клуба «Ривер Плейт» Клаудио Эчеверри имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги. Как сообщил посредством соцсетей инсайдер Фабрицио Романо, в услугах игрока заинтересован «Манчестер Сити».

Представители «горожан» вступили в переговоры с аргентинской стороной по трансферу 17-летнего футболиста. Сделка может быть оформлена в следующем месяце. Еще одним претендентом на Эчеверри является каталонская «Барселона».

Клаудио – воспитанник академии «Ривер Плейт». В нынешнем сезоне форвард сыграл шесть поединков и отметился одной результативной передачей. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.