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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» ведёт переговоры с нападающим, которого хочет «Барселона»

24 Декабря 2023 • 09:58 Комментировать

Форвард аргентинского клуба «Ривер Плейт» Клаудио Эчеверри имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги. Как сообщил посредством соцсетей инсайдер Фабрицио Романо, в услугах игрока заинтересован «Манчестер Сити».

Представители «горожан» вступили в переговоры с аргентинской стороной по трансферу 17-летнего футболиста. Сделка может быть оформлена в следующем месяце. Еще одним претендентом на Эчеверри является каталонская «Барселона».

Клаудио – воспитанник академии «Ривер Плейт». В нынешнем сезоне форвард сыграл шесть поединков и отметился одной результативной передачей. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

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Манчестер Сити Ривер Плейт трансферы футбола - зима 2024 Клаудио Эчеверри ещё теги
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