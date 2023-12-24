Экс-игрок «Ливерпуля» - о руке Эдегора: «Не понимаю, почему не было пенальти»

Бывший футболист «Ливерпуля» Стивен Уорнок считает, что судья ошибся в моменте, когда мяч попал в руку полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора. По мнению эксперта, рефери должен был назначить пенальти в ворота «канониров».

«Я посмотрел повтор этого эпизода. Не понимаю, почему судья не указал на точку», - передает слова Уорнока BBC Radio 5 Live.

Напомним, что поединок состоялся на «Энфилде» и завершился вничью со счетом 1:1. После 18 туров «Арсенал» набрал 40 баллов и занимает первое место в турнирной таблице, а «Ливерпуль» с 39 очками находится на второй позиции.