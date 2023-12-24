«Ливерпуль» - лидер АПЛ по необычному показателю

В рамках 18-го тура Английской премьер-лиги состоялся поединок между «Ливерпулем» и лондонским «Арсеналом». Встреча прошла на «Энфилде» и завершилась вничью со счетом 1:1.

После этого матча в активе мерсисайдского коллектива стало 19 волевых очков. Это баллы, которые набрала команда, уступая по ходу игры. Из десяти таких встреч подопечные Юргена Клоппа выиграли пять, четыре раза сыграли вничью и потерпели всего одно поражение.

У «Ливерпуля» лучший показатель среди клубов Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Вторую строчку по волевым очкам занимает «Брайтон» - 13 баллов.

По итогам 18 туров «красные» с 39 очками занимают второе место в таблице АПЛ.