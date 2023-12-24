«Арсенал» и ещё три клуба АПЛ интересуются Шешко

Форвард «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко пользуется спросом среди английских клубов, об этом рапортует портал 90min.

Как стало известно источнику, заинтересованность в услугах 20-летнего футболиста проявляют лондонские «Арсенал» и «Челси», «Ливерпуль», а также «Ньюкасл». Переход в один из этих клубов может быть оформлен в январское трансферное окно.

В текущем сезоне Шешко поучаствовал в 22 поединках за «быков». Беньямин отметился семью забитыми мячами. Его трудовое соглашение с немецким клубом рассчитано до середины 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.