Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» и ещё три клуба АПЛ интересуются Шешко

24 Декабря 2023 • 09:03 Комментировать

Форвард «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко пользуется спросом среди английских клубов, об этом рапортует портал 90min.

Как стало известно источнику, заинтересованность в услугах 20-летнего футболиста проявляют лондонские «Арсенал» и «Челси», «Ливерпуль», а также «Ньюкасл». Переход в один из этих клубов может быть оформлен в январское трансферное окно.

В текущем сезоне Шешко поучаствовал в 22 поединках за «быков». Беньямин отметился семью забитыми мячами. Его трудовое соглашение с немецким клубом рассчитано до середины 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Ливерпуль Арсенал Лондон РБ Лейпциг Беньямин Шешко трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Вест Хэм» уверенно обыграл «МЮ» 17
«Барселону» хотят исключить из Лиги чемпионов на несколько лет 8
​Друг Роналду продолжает «травить» тен Хага 7
Камоцци: О Чалове знают в Европе 6
«Ювентус» вырвал победу в матче с «Фрозиноне» 6
Футбол онлайн
24.12.23 в 16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси Челси
3.85 4.10 1.83
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Декабря
09:41 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля» - о руке Эдегора: «Не понимаю, почему не было пенальти»
09:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - лидер АПЛ по необычному показателю
09:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и ещё три клуба АПЛ интересуются Шешко
08:36 · Англия. Премьер-лига
Роналду предложили перейти в «Арсенал» 2
08:30 · Англия. Премьер-лига
Зинченко - один из худших игроков «Арсенала» в матче с «Ливерпулем»
03:51 · Англия. Премьер-лига
Ираола: «Соланке спас нас»
03:39 · Англия. Премьер-лига
​Марку Силва: «Разочаровывающий результат»
03:29 · Англия. Премьер-лига
​Компани: «Это то, что мы давно заслужили»
03:16 · Англия. Премьер-лига
​Хау: «Мы выключились и это дорого нам стоило»
02:17 · Англия. Премьер-лига
​Ван Дейк: «Очень хорошая игра»
01:55 · Англия. Премьер-лига
​Александер-Арнольд повторил рекорд АПЛ
01:46 · Англия. Премьер-лига
​Сака: «Ещё рано говорить о титуле»
01:27 · Англия. Премьер-лига
​Артета: «Сдали важный тест»
00:10 · Англия. Премьер-лига
Клопп — о травме Цимикаса: «Я бы с радостью отдал ему свою ключицу»
23 Декабря
23:40 · Англия. Премьер-лига
Клопп — о руке Эдегора: «Не знаю, как можно сказать, что это не пенальти»
Все новости
Рекомендуем