Роналду предложили перейти в «Арсенал»

Центральный нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду пообщался с промоутером Фрэнком Уорреном во время вечера бокса в Эр-Рияде.

Как сообщают СМИ, во время беседы Уоррен предложил 38-летнему португальцу перейти в лондонский «Арсенал». После этого Роналду рассмеялся.

Напомним, что Криштиану в Англии долгое время выступал за «Манчестер Юнайтед». В начале 2023 года португалец переехал в Саудовскую Аравию, подписав контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года.

В текущем сезоне Роналду провел 23 поединках во всех турнирах, записав на свой счет 21 гол и 11 результативных передач.

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