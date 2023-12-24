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Роналду предложили перейти в «Арсенал»

24 Декабря 2023 • 08:36 Комментировать (2)

Центральный нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду пообщался с промоутером Фрэнком Уорреном во время вечера бокса в Эр-Рияде.

Как сообщают СМИ, во время беседы Уоррен предложил 38-летнему португальцу перейти в лондонский «Арсенал». После этого Роналду рассмеялся.

Напомним, что Криштиану в Англии долгое время выступал за «Манчестер Юнайтед». В начале 2023 года португалец переехал в Саудовскую Аравию, подписав контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года.

В текущем сезоне Роналду провел 23 поединках во всех турнирах, записав на свой счет 21 гол и 11 результативных передач.

Криштиану Роналду отреагировал на создание Суперлиги Европы

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Арсенал Лондон Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (2)
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ингерман
24 Декабря 2023 в 09:04
ай.. и оба пасмеялись.. получилось весело.. 👍
Манчестерский Иппатий
24 Декабря 2023 в 08:49
Некому приводить в порядок бутсы после игр???
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