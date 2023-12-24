Зинченко - один из худших игроков «Арсенала» в матче с «Ливерпулем»

Фланговый защитник «Арсенала» Александр Зинченко признан одним из худших игроков команды во вчерашнем поединке чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:1).

Согласно оценке портала Whoscored, за свою игру легионер получил 6,5 балла. Хуже Зинченко были только нападающий Кай Хаверц (6,1) и Габриэль Мартинелли (6,3).

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 23 поединках, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

После 18 туров «Арсенал» набрал 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.

Харгривз: «Зинченко - единственное слабое место «Арсенала»