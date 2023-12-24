Ираола: «Соланке спас нас»

В восемнадцатом туре английского чемпионата «Борнмут» отпраздновал победу в игре с «Ноттингем Форест», но она далась не без волнения - вырвать ее удалось лишь в последний момент. Испанский наставник «вишен» Андони Ираола прокомментировал итоги игры и поблагодарил автора победного гола - Доминика Соланке.

- Мы контролировали игру, но когда пропустили второй мяч, началась нервотрепка. Спасибо Доминику Соланке за то, что спас нас в конце игры. Мы хорошо сыграли в атаке, но в обороне было слишком много всего, ошибок, угловых, потерь, - цитирует слова испанского специалиста BBC Sport.