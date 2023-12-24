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​Марку Силва: «Разочаровывающий результат»

24 Декабря 2023 • 03:39 Комментировать

Восемнадцатый тур английского чемпионата принес разочарование «Фулхэму», команда Марку Силвы проиграла «Бернли», пропустив два мяча. Португальский наставник не скрывал своего разочарования итогами матча, он заявил, что в первом тайме у его подопечных было достаточно шансов заявить о себе:

- Разочаровывающий результат для нас. В первом тайме были шансы для взятия ворот, но мы не использовали их. А после первого гола «Бернли» все встало. Если судить по первому тайму, то мы, конечно, заслуживали хоть что-то в этой игре, - цитирует слова Силвы BBC Sport.

В следующем туре «Фулхэм» сыграет с «Борнмутом».


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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Марку Силва
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