​Марку Силва: «Разочаровывающий результат»

Восемнадцатый тур английского чемпионата принес разочарование «Фулхэму», команда Марку Силвы проиграла «Бернли», пропустив два мяча. Португальский наставник не скрывал своего разочарования итогами матча, он заявил, что в первом тайме у его подопечных было достаточно шансов заявить о себе:

- Разочаровывающий результат для нас. В первом тайме были шансы для взятия ворот, но мы не использовали их. А после первого гола «Бернли» все встало. Если судить по первому тайму, то мы, конечно, заслуживали хоть что-то в этой игре, - цитирует слова Силвы BBC Sport.

В следующем туре «Фулхэм» сыграет с «Борнмутом».