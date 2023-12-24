​Компани: «Это то, что мы давно заслужили»

Восемнадцатый тур английского чемпионата принес удачу «Бернли», команда Венсана Компани выиграла у «Фулхэма». После игры бельгийский специалист заявил, что его команда давно заслужила такой успех:

- Я считаю, что мы давно заслужили это. Мы двигались вперед к этому и пришли. Отличное командное выступление и отличный результат для нас всех. В первом тайме были малоприятные моменты, мы часто теряли мяч, но во втором все пошло лучше. Три очка заработаны, я счастлив, - цитирует слова Компани BBC Sport.

В следующем туре Компани и его команде предстоит сыграть в Ливерпуле с дружиной Юргена Клоппа.