​Хау: «Мы выключились и это дорого нам стоило»

В восемнадцатом туре английского чемпионата неожиданное поражение потерпел «Ньюкасл», команда Эдди Хау отправилась в гости к «Лутону» и пропустила там мяч. Наставник «сорок» прокомментировал итоги игры, он раздосадован тем, что моментная невнимательность так дорого обошлась клубу.

- «Лутон» сыграл хорошо, мы понимали, что в принципе будет непросто. Но во время исполнения углового команда как будто выключилась и это стоило нам поражения. Это не оправдание, просто мы не преуспели в ситуации, когда надо было сделать это, - цитирует слова Хау BBC Sport.

В следующем туре «Ньюкасл» сыграет с «Ноттингем Форест».