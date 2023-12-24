​Ван Дейк: «Очень хорошая игра»

В восемнадцатом туре английского чемпионата сошлись лидеры чемпионата, «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем», и защитник мерсисайдцев Виргил ван Дейк считает это хорошим результатом для своей команды. Он поделился своим мнением об итогах главного матча тура.

- Очень хорошая игра. У нас были моменты, у них тоже были. Жаль только, что потеряли игрока из-за травмы, с нашим графиком это очень некстати, - цитирует слова Ван Дейка BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Ливерпулю» предстоит сыграть на выезде с «Бернли», это случится двадцать шестого декабря, через три дня.