​Александер-Арнольд повторил рекорд АПЛ

В восемнадцатом туре английского чемпионата сошлись лидеры чемпионата, «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем», а защитник мерсисайдцев Трент Александер-Арнольд записал на свой счет голевую передачу.

Как оказалось, она стала для игрока уже 57-й за все время участия в высшей лиге английского футбола, и это стало повторением рекорда, который доселе единолично принадлежал Энди Робертсону - его партнеру по команде.

Интересно и то, что семь из этих передач Трент сделал в матчах против лондонского «Арсенала» - это наивысший показатель среди других команд, пострадавших от передач игрока, и повторение рекорда Стивена Джеррарда - тот также сделал семь голевых передач против «Арсенала».