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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Александер-Арнольд повторил рекорд АПЛ

24 Декабря 2023 • 01:55 Комментировать

В восемнадцатом туре английского чемпионата сошлись лидеры чемпионата, «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем», а защитник мерсисайдцев Трент Александер-Арнольд записал на свой счет голевую передачу.

Как оказалось, она стала для игрока уже 57-й за все время участия в высшей лиге английского футбола, и это стало повторением рекорда, который доселе единолично принадлежал Энди Робертсону - его партнеру по команде.

Интересно и то, что семь из этих передач Трент сделал в матчах против лондонского «Арсенала» - это наивысший показатель среди других команд, пострадавших от передач игрока, и повторение рекорда Стивена Джеррарда - тот также сделал семь голевых передач против «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Стивен Джеррард Трент Александер-Арнольд ещё теги
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