​Сака: «Ещё рано говорить о титуле»

В восемнадцатом туре английского чемпионата «Арсенал» съездил в Ливерпуль и сыграл там со своим основным преследователем в турнирной таблице - «Ливерпулем». Итоги матча прокомментировал полузащитник «Арсенала» Букайо Сака, он считает, что говорить о титуле пока что еще слишком рано. В прошлом сезоне «Арсенал» также долго лидировал в чемпионате, но сдал в концовке.

- Я не думаю, что сейчас уместно говорить о титуле. Еще слишком рано для таких разговоров. Очко с «Ливерпулем» - это нормально, нас ждет Рождество, давайте радоваться этому, - цитирует слова Сака Sky Sports.

В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Вест Хэмом».