Клопп — о травме Цимикаса: «Я бы с радостью отдал ему свою ключицу»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о травме защитника Костаса Цимикаса в матче 18-го тура Английской премьер-лиги против лондонского «Арсенала».

Напомним, что футболист после контакта с Букайо Сака сбил наставника «мерсисайдцев» и был вынужден покинуть поле досрочно.

Клопп отметил, что не почувствовал боли в том эпизоде, к тому же он думал, что с его игроком тоже все хорошо.

«Я бы с радостью отдал ему свою ключицу, чтобы он снова был в порядке. Это не круто, когда что-то подобное происходит у тебя на глазах и ты в этом участвуешь», - приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, что встреча завершилась вничью со счётом 1:1.