Клопп — о руке Эдегора: «Не знаю, как можно сказать, что это не пенальти»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о спорном моменте в матче 18-го тура Английской премьер-лиги против лондонского «Арсенала» (1:1), когда мяч в штрафной «мерсисайдцев» попал в руку Мартина Эдегора.

«Странная ситуация. Я не знаю, видел ли судья. Но глядя на эпизод, я не знаю, как можно сказать, что это не пенальти», - приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, что на четвёртой минуте счёт в матче открыл Габриэль дос Сантос, но Мохамед Салах смог сравнять счёт уже в первом тайме.

«Арсенал» остался на первой строчке в турнирной таблице, опережая «Ливерпуль» на один балл.